La Giunta regionale della Puglia ha approvato il protocollo d’intesa tra Regione e Gse (Gestore dei servizi energetici) per il reddito energetico varato dalla legge 42/2019. La legge sul reddito energetico regionale, ricordiamo in breve, prevede incentivi a fondo perduto fino a 6.000 euro per installare impianti per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, incentivi […]

