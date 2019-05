Più di 500 MW di potenza tra i PPA già siglati e quelli annunciati.

Il fotovoltaico utility scale in Italia al momento è frenato dal ritardo del decreto Fer 1, che attende l’ok della Commissione europea per entrare in vigore. Oltre che per realizzare progetti incentivati, infatti, molti attendono le aste per avere dei segnali di prezzo su cui costruire accordi per i nuovi parchi in market parity. Ma […]

Potrebbe interessarti anche: