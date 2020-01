Lievissima crescita rispetto al 2018, con 282 miliardi di dollari investiti in totale nella nuova potenza rinnovabile su scala globale. I dati BNEF in sintesi.

Grazie soprattutto al rilancio di nuovi progetti nell’eolico offshore nella seconda metà del 2019, gli investimenti totali in energie rinnovabili lo scorso anno sono lievemente cresciuti in confronto ai dodici mesi precedenti: 282 miliardi di dollari su scala globale, +1% rispetto ai 280 miliardi registrati nel 2018. Questo il dato principale diffuso da Bloomberg New […]

Potrebbe interessarti anche: