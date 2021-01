L’agro-fotovoltaico guadagna terreno in Francia con le aste dedicate agli impianti FV innovativi. Nell’ultima gara per questo settore delle energie rinnovabili, infatti, su 47 progetti vincitori ben 31 riguardano installazioni di fotovoltaico agricolo per complessivi 80 MW di potenza assegnata dalla Commission de régulation de l’ènergie (CRE). In totale, l’asta per il fotovoltaico innovativo ha […]

