Il provvedimento con la disciplina del nuovo mercato della capacità.

Dopo l’ok dell’Autorità per l’Energia, arrivato venerdì, oggi il MISE ha pubblicato l’atteso decreto sul mercato della capacità, rispettando così i tempi strettissimi necessari a far partire il meccanismo. Era infatti fondamentale l’approvazione del decreto entro il 4 luglio, data di entrata in vigore del Regolamento Europeo sul mercato interno: così sarà possibile effettuare le […]

