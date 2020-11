Pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri e in vigore da oggi il decreto con gli incentivi alle comunità energetiche rinnovabili e all’autoconsumo collettivo, varato dal MiSE a settembre. Il decreto MiSE, datato 16 novembre 2020, ricordiamo, attua le disposizioni introdotte a marzo 2020 con il Milleproroghe (decreto-legge 162/19, all’articolo 42bis) per anticipare, in via sperimentale, il […]

Potrebbe interessarti anche: