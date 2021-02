L’idrogeno verde è sempre al centro dell’attenzione. Un ulteriore riprova sono i rapporti di due diverse società di ricerca, usciti praticamente in contemporanea e accomunati dalla stessa conclusione: l’idrogeno pulito si affermerà come vettore energetico chiave prima di quanto si pensi. Nel suo rapporto 2050: The Hydrogen Possibility, Wood Mackenzie racconta di come i nuovi […]

Potrebbe interessarti anche: