Dal silicio alla perovskite, quali sono le celle FV più efficienti

Dal silicio alla perovskite, passando per i materiali organici e altre soluzioni innovative, le celle fotovoltaiche continuano a migliorare in termini di efficienza. Una panoramica aggiornata sulle diverse tecnologie si trova nelle nuove tabelle realizzate dal gruppo internazionale di ricerca guidato dal prof. Martin Green, dell’Università australiana del New South Wales. La “Version 64” delle […]