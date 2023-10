La Regione Siciliana concede contributi ai privati per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a servizio di unità immobiliari a uso residenziale. Il decreto di approvazione del bando (allegato in basso) definisce criteri e modalità per l’erogazione del contributo. Il riferimento normativo di quest’agevolazione è la Legge regionale n.2 del 22 febbraio 2023. […]