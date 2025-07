La Regione Sardegna concede contributi per migliorare, anche dal punto di vista energetico, le imprese della pesca che operano sia in mare che nelle acque interne. Il bando (allegato in basso) ha in dotazione 3 milioni di euro, finanziati dall’obiettivo 1.1 del FEAMPA 2021-2027. Più nel dettaglio, la misura agevola le imprese della piccola pesca […]