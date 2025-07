La Regione Molise concede contributi ai giovani agricoltori che vogliono migliorare fabbricati, impianti e produzioni aziendali anche con interventi volti all’efficientamento energetico e alle rinnovabili. Il bando “Pacchetto giovani” (allegato in basso) ha in dotazione complessivamente 8 milioni di euro per attuare due interventi del CSR Molise 2023-2027: SRE 01 – “insediamento giovani agricoltori” per […]