La Regione Friuli Venezia Giulia concede contributi per migliorare il patrimonio edilizio privato, con attenzione alla riqualificazione energetica. Si tratta di tre bandi che hanno complessivamente 50 milioni di euro, per attuare la Legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (documenti allegati in basso). Possono partecipare le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia che […]