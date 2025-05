Si arricchisce ancora il filone delle sentenze contrarie ai giudizi troppo semplicistici delle Soprintendenze, in merito all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. In una recente sentenza (link in basso), il Consiglio di Stato ribadisce che i Beni Culturali non possono respingere un progetto con motivazioni generiche, astratte e prive di considerazioni puntuali. Nel caso specifico, […]