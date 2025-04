Il parere della Soprintendenza non è vincolante ai fini del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). In ogni caso, l’eventuale “no” delle Belle Arti deve seguire la logica del “dissenso costruttivo”, indicando le possibili soluzioni per arrivare a una valutazione positiva e non può essere recepito in modo acritico dalle altre Amministrazioni. Questo, in sintesi, è […]