Quando la Cer partecipata da una PA diventa organismo di diritto pubblico?

Percorso sempre più impervio per le Pubbliche Amministrazioni che vogliono partecipare a una comunità energetica. Così come le regole fiscali, anche quelle dell’evidenza pubblica sono oggettive e non soggettive, quindi variabili nel corso della vita della CER. Chi si fosse sentito sin qui inadeguato, avendo riscontrato difficoltà a identificare con precisione passaggi e vincoli normativi, […]