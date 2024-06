Agcm: anche le piccole concessioni idroelettriche vanno messe a gara

Le concessioni per piccoli impianti idroelettrici, scadute o in scadenza, devono essere rinnovate tramite gare pubbliche, consentendo “a tutti i potenziali operatori concorrenti di partecipare a parità condizioni” con una procedura “equa, trasparente e non discriminatoria”. Questo il parere dell’Autorità Antitrust pubblicato sul bollettino n. 23 del 10 giugno 2024, in risposta ad alcune domande […]