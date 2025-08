La Regione Molise sostiene gli agricoltori che investono per migliorare la qualità, anche energetica, delle loro aziende. Il bando (allegato in basso) ha in dotazione 5 milioni di euro, in attuazione dell’intervento SRD01 del CSR Molise 2023-2027. I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, con esclusione di quelli che esercitano solo attività […]