Un Ipcei anche per l’industria europea degli inverter solari?

Per rilanciare la sua industria del fotovoltaico, l’Europa deve puntare anche sugli inverter solari: il settore – rappresentato da aziende come SMA, Fronius e Power Electronics – ha lanciato oggi la sua iniziativa per un Ipcei degli inverter. Gli Ipcei, ricordiamo, sono “importanti progetti di comune interesse europeo” (Important Projects of Common European Interest), come […]