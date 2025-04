Per realizzare un impianto fotovoltaico con moduli a terra in area agricola idonea ex lege, utilizzando la Procedura abilitativa semplificata (Pas), il relativo progetto deve essere conforme alle varie prescrizioni edilizie e urbanistiche locali della zona interessata. In sostanza, la conformità urbanistica non è automatica – per il solo fatto che il progetto si trovi […]