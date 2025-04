Le linee guida del Lazio sulle fonti rinnovabili sono illegittime perché prevedono de facto un divieto generalizzato di realizzare nuovi impianti in un determinato territorio (la provincia di Viterbo). Questo, in sintesi, il giudizio del Tar Lazio in una recente sentenza (link in basso). Il pronunciamento aggiunge un capitolo inaspettato alle vicende giudiziarie riguardanti le […]