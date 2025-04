Aree idonee, la Giunta della Lombardia vara un progetto di legge Antonio Junior Ruggiero

Ora l’esame in Consiglio regionale. Obiettivo 12 GW rinnovabili al 2030, principalmente da fotovoltaico e agrivoltaico, ma oltre questa soglia non si potrà andare. Via libera anche a 4,5 mln € per progetti di FV ed efficienza tra Brescia e Cremona.

Come preannunciato il 1° aprile dall’assessore regionale alle Risorse energetiche, Massimo Sartori, la Giunta della Lombardia ha approvato e presentato ieri, 15 aprile, il suo progetto di legge sulle aree idonee “per l’istallazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici”. Il testo sarà ora trasmesso per l’esame in Consiglio regionale e assegnato preliminarmente alla VI commissione Ambiente […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

