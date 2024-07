Fotovoltaico: nel 2023 LCOE saliti del 10%, previsto un calo nel 2024

Malgrado il calo nel prezzo dei moduli, l’LCOE medio del fotovoltaico in Europa e in Italia nel 2023 è cresciuto di circa il 10%, spinto da costo del denaro, inflazione e permitting. Anche se per il 2024 si prevede un calo, un aggiornamento delle tariffe delle aste è imprescindibile per il successo delle gare, tanto […]