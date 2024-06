Rinnovabili, LCOE sempre competitivi ma con più pressioni sui costi

Eolico a terra e fotovoltaico utility scale continuano a essere le fonti energetiche più competitive in termini di LCOE (Levelized Cost of Energy), cioè il costo “tutto compreso” per produrre energia elettrica sull’intero ciclo di vita degli impianti, inclusi capex, eventuali costi del combustibile, opex e altri fattori. Tuttavia, i valori più bassi della scala […]