Decreto Fer X: le proposte Arera per renderlo più efficace

Sul decreto Fer X c’è un “generale apprezzamento” dell’Arera con alcune raccomandazioni, tra cui la richiesta di escludere espressamente, dai tempi massimi per realizzare gli impianti di produzione ammessi agli incentivi, i ritardi non imputabili ai soggetti richiedenti. Questo il succo del parere 220/2024 approvato ieri, 4 giugno, dall’Autorità (link in basso). Il decreto Fer […]