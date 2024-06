Decreto Fer X: i contingenti dinamici e le altre novità dell’ultima bozza

La potenza ad accesso diretto raddoppia, mentre quella per le aste diminuisce. Tutti gli impianti sopra 1 MW dovranno partecipare al dispacciamento. Inoltre, i contingenti di ogni gara saranno adeguati in automatico in base alla partecipazione e al livello delle offerte. Queste sono le principali novità della bozza del decreto Fer X che abbiamo pubblicato […]