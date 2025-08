Via libera all’atteso Conto Termico 3.0: ieri 5 agosto, c’è stata l’approvazione in Conferenza Unificata del decreto che aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni su efficienza energetica e produzione di energia termica da rinnovabili negli edifici. In basso trovate il testo e gli allegati. Il provvedimento prevede un limite […]