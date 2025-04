Il decreto con il Conto termico 3.0 al momento attende l’intesa della Conferenza unificata, in vista della quale è in programma una riunione tecnica; dopo mancherà solo la firma e l’ok della Corte dei Conti, con il Mase che si attende la pubblicazione “entro fine giugno”. Anche sui Certificati bianchi sta per diventare operativa la […]