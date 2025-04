Nuova mossa del Mase sul problema della saturazione virtuale di rete. Dopo l’emendamento al Dl Bollette presentato e rapidamente ritirato in commissione Attività produttive della Camera, ora il dicastero indice una consultazione in tempi abbastanza ristretti. Nello specifico, il 28 aprile è stata inviata dalla direttrice generale per le Fonti energetiche e i Titoli abilitativi, […]