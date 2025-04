Terna ha pubblicato ieri, 3 aprile, lo schema di proposta del meccanismo di approvvigionamento della FCR per la consultazione dei soggetti interessati (link in basso). Si tratta della “Frequency Containment Reserve” (“riserva di contenimento della frequenza”), la riserva di potenza attivata automaticamente per contrastare variazioni della frequenza sulla rete elettrica. È parte della regolazione primaria […]