La Clean Energy Transition (CET) Partnership ha annunciato l’apertura di un bando che seleziona e sostiene progetti per la ricerca, sviluppo e innovazione dell’energia sostenibile. Il bando pre-informativo (allegato in basso) dispone di un budget di circa 75 milioni di euro che finanzieranno i costi ammissibili dei progetti selezionati. Il bando è articolato in moduli […]