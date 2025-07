Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il bando per accedere agli incentivi per le “pratiche ecologiche” nella produzione di biometano, previsti dal dm 13 marzo 2024 n. 99 nell’ambito della misura Pnrr “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare”. A disposizione ci sono 193 milioni di euro, provenienti dall’Investimento 1.4 […]