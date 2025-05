Dal Gse arrivano nuovi aggiornamenti di interesse per chi partecipa alla sperimentazione Arera sulla ricarica privata delle auto elettriche e per le configurazioni di autoconsumo nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili (Cer). In tema di mobilità elettrica, il Gestore ha aggiornato l’elenco dei dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico, […]