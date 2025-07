Per la prima volta in dieci anni, nel 2025 si installerà meno fotovoltaico in Europa rispetto ai dodici mesi precedenti, anche se il calo dovrebbe essere di lieve entità: -1,4% sul 2024. È dal 2015 che le nuove installazioni annuali di impianti FV continuano a crescere, con forti espansioni registrate nel 2022 (+47%) e 2023 […]