I Paesi Ue sono in ritardo nell’applicare le nuove regole sulle autorizzazioni alle fonti rinnovabili incluse nella direttiva Red 3 (2023/2413), entrata in vigore il 20 novembre 2023. In totale, gli Stati membri hanno trasposto nelle leggi nazionali meno della metà delle misure previste sul permitting, secondo un rapporto di SolarPower Europe (SPE), scaricabile gratuitamente […]