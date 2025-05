Prezzi moduli fotovoltaici: salgono in Ue, calano in Cina

Prezzi moduli fotovoltaici: salgono in Ue, calano in Cina Lorenzo Vallecchi

A maggio 2025, i prezzi dei pannelli scendono sotto 8 cent€/W in Cina, ma salgono oltre 10 cent€/W in Europa per l’offerta limitata e il cambio di rotta cinese.

I prezzi dei moduli fotovoltaici hanno assunto un andamento divergente tra le principali aree del mondo. Mentre in Cina le quotazioni hanno subìto pressioni al ribasso, in Europa e negli Stati Uniti si registrano rialzi causati da vincoli di offerta, dazi e nuove strategie produttive. A rivelarlo sono i dati pubblicati tra aprile e inizio […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

