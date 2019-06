Dopo aver dimezzato la tariffa elettrica per il consumatore privato, l’azienda specializzata nelle energie rinnovabili porta il proprio modello solar-as-a-service anche al settore b2b.

Green Genius, azienda specializzata nelle energie rinnovabili che fa a capo al gruppo internazionale Modus Group, dopo aver dimezzato la tariffa elettrica per il consumatore privato, annuncia ufficialmente, anche in Italia, il suo ingresso nel mercato b2b.

Il modello Green Genius è destinato a segnare una rivoluzione anche per le aziende, sempre più consapevoli che l’impegno verso la salvaguardia dell’ambiente è un modello profittevole per il business stesso, oltre che un tassello fondamentale per la Corporate Social Responsability e un’attenzione apprezzata e premiata da consumatori e dipendenti. Sono, infatti, sempre più numerose, anche in Italia, le aziende che fissano obiettivi green e si impegnano a rispettarli: in questo processo, le energie rinnovabili giocano un ruolo fondamentale.

Il fotovoltaico rappresenta un vantaggio competitivo importante per un’azienda. Le imprese consumano, infatti, energia durante le ore di luce, quando il fotovoltaico produce di più: l’energia può così essere utilizzata istantaneamente.

Grazie a Green Genius il passaggio al fotovoltaico avviene senza nessun investimento iniziale, con risparmi non trascurabili, soprattutto per le aziende più energivore. L’Italia è uno dei Paesi dell’Unione europea dove l’elettricità costa di più: attualmente, il costo dell’energia elettrica per le aziende mediamente è superiore a 0,16 euro al kWh, considerando tutte le voci espresse in bolletta. Offrendo l’installazione gratuita di un impianto solare, Green Genius permette di ridurre questo costo in modo significativo.

Come funziona il solar-as-a-service di Green Genius? In base ai consumi dell’impresa cliente e agli spazi disponibili per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, i tecnici dell’azienda stimano la potenza della centrale elettrica da installare, formulando quindi una proposta modellata per rispondere alle singole esigenze.

La stessa Green Genius si prende carico di tutte le procedure burocratiche necessarie e, dopo l’installazione, si prende cura della manutenzione dell’impianto. L’azienda cliente utilizza a suo beneficio l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico ripagando, poi, l’investimento attraverso un canone di noleggio parametrato ai kWh prodotti dall‘impianto nel mese di riferimento o basato su una scontistica prefissata rispetto al costo dell‘energia acquistata dal fornitore primario, realizzando un risparmio significativo rispetto a quanto garantito dagli operatori tradizionali.

Il sistema, già consolidato in 9 Paesi europei, con una produzione globale annuale di 196 GWh, pari a 74.000 tonnellate di CO2 o 100.000 alberi risparmiati, offre benefit davvero significativi alle aziende, senza nessun vincolo a lungo termine e senza l’ansia di dover monitorare, mantenere e assicurare l’impianto fotovoltaico: oltre al risparmio in bolletta e al miglioramento dell’immagine del proprio brand grazie all’impegno verso la salvaguardia dell’ambienteincrementare la classe energetica dei propri immobili senza sostenere alcun investimento.

Finanziariamente, infine, l’operazione consentirà la deducibilità al 100% da IRES e IRAP del canone di noleggio dalle imposte.

“L’Italia è un mercato su cui abbiamo deciso di puntare molto. Non solo perché è una delle nazioni europee con maggior irraggiamento e dove il costo dell’elettricità è più elevato, ma anche perché, già in questa prima fase di lancio limitata al mercato consumer, abbiamo ottenuto reazioni davvero positive” ha dichiarato Lina Galatiltė, CEO di Green Genius Italia. “Pochi giorni fa abbiamo annunciato 240 milioni di euro di investimenti in impianti su larga scala, oggi la nostra ufficiale apertura al mercato b2b: siamo certi che la nostra attenzione verso il mercato italiano continuerà ad essere ripagata”.

A garantire la qualità del servizio Green Genius, oltre alla stessa Modus Group, all’appoggio di importanti partner finanziari e alla partnership con l’associazione Italia Solare, vi sono la certificazione ISO rilasciata da DNV GL e la collaborazione con fornitori tra i migliori del settore, tra i quali ABB, Suntech, Fronius e Huawei.

Per maggiori informazioni sull’azienda: https://greengenius.eu/it/for_business/

Potrebbe interessarti anche: