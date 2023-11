Il ruolo del sistema elettrico per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica del Paese

Presentazione Electricity Market Report 2023 dell’Energy&Strategy School of Management Politecnico Milano



Mercoledì 8 novembre dalle 9.30 alle 13, nell’Aula Magna Carassa e Dadda del Politecnico di Milano (via Lambruschini 4, Campus Bovisa), verrà presentata la settima edizione dell’Electricity Market Report, redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano.

Lo scenario dell’elettrificazione in Europa è sempre più sfidante e per raggiungere i target fissati ha bisogno di un’accelerazione decisa, a partire dal quadro normativo.

In questo contesto si inseriscono la proposta di revisione del market design, che si propone di rendere il mercato elettrico maggiormente integrato, decarbonizzato e capace di fronteggiare future emergenze energetiche, ma anche la riforma dei forward market, un maggiore supporto alle fonti di energia rinnovabile e la realizzazione di meccanismi di flessibilità della rete.

L’edizione 2023 del Report intende anche fare il punto sullo stato dell’arte e le prospettive attese di due direttrici che influenzeranno la fisionomia e la gestione del sistema elettrico, la riforma del dispacciamento (abilitata dal TIDE) e la diffusione delle comunità energetiche e altre forme di autoconsumo diffuso.

