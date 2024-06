DM aree idonee e Decreto Fer X: tutte le novità per il fotovoltaico

In questi ultimi mesi il panorama delle rinnovabili è stato investito di importanti novità legate principalmente al DM Aree idonee e al Decreto FER X. Per questo Italia Solare ha deciso di organizzare un webinar di approfondimento. L’appuntamento è in programma il prossimo 5 luglio alle ore 10,30.

Il webinar è gratuito per i soci dell’associazione e a pagamento per gli esterni.

GRATUITO per i soci operatori, investitori e soci proprietari di impianti fv aziendali in regola con l’iscrizione

per i soci operatori, investitori e soci proprietari di impianti fv aziendali in regola con l’iscrizione € 75 – per le altre tipologie di soci in regola con l’iscrizione

per le altre tipologie di soci in regola con l’iscrizione € 349 – per i NON SOCI (associarsi conviene, scopri le tariffe).

Programma e iscrizioni