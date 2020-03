Suncity organizza il giovedì 26 marzo un webinar sul Registro A-2 (FV su coperture con amianto) del Decreto FER1.

Nel corso del webinar si spiegherà come sfruttare gli incentivi previsti dal Decreto FER 1, con un focus specifico sul Registro A-2 (FV su coperture con Amianto), per scoprire come ridurre o azzerare completamente i costi per lo smaltimento e il rifacimento delle coperture in amianto.

I partecipanti possono scegliere l’orario più comodo: dalle 15 alle 16 oppure dalle 19 alle 20.

La partecipazione è gratuita previa pre-registrazione.

