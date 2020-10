Si sta svolgendo oggi, lunedì 5 ottobre, a Palazzo Giustiniani a Roma, il seminario “Una strategia nazionale per l’idrogeno verde“, organizzato dal senatore Giann Girotto, presidente della Commissione Industria del Senato. Il seminario intende valutare, attraverso l’intervento di accademici ed esperti del settore, gli aspetti scientifici, tecnici e realizzativi del complesso delle tematiche sull’idrogeno “verde”. L’obiettivo è quello di fornire un supporto a una strategia industriale di livello nazionale, che guardi anche ai progetti per il recovery fund. Sotto la scaletta.





Ore 10.00 – INTRODUZIONE AI LAVORI

Massimo Scalia, Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS)

Può essere l’Italia hub europeo per l’idrogeno verde?

Vincenzo Naso, CIRPS

Prospettive di sistema per l’idrogeno verde

Alex Sorokin, Interenergy

Il contributo dell’eolico onshore e offshore

Aristide Massardo*, AIMSEA – Università degli Studi di Genova (in collegamento streaming)

Prospettive globali dell’idrogeno verde

Ore 11.00 – DISCUSSIONE

Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria Senato

Alessandra Todde*, Sottosegretario di Stato Ministero dello Sviluppo Economico (in collegamento streaming)

Gianni Silvestrini*, Kyoto Club – QualEnergia (in collegamento streaming)

Massimo Beccarello, Confindustria

Maurizio De Lucia*, Università degli Studi di Firenze (in collegamento streaming)

Giovanni Battista Zorzoli, Coordinamento FREE

Enrico Bocci, Università degli Studi Guglielmo Marconi

Marcello Capra, Ministero dello Sviluppo Economico

Vincenzo Vespri, Università degli Studi di Firenze

Riccardo Basosi*, Rappresentante Italiano Energia in H2020 (in collegamento streaming)

Massimo Guerra, CIRPS

Nicola Conenna, Green Hydrogen Project – Energy Communities Network

Luca Rubini, CIRPS Ore 13.30 – CHIUSURA DEI LAVORI

