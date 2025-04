Un blackout ferma la Spagna Redazione QualEnergia.it

Sembra un film, ma non lo è: milioni di cittadini senza elettricità. Stop a nucleare e trasporti, difficoltà per telecomunicazioni e ospedali. Ancora ignote le cause con il sospetto, non confermato, di un attacco informatico.

“Si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse alla loro risoluzione. Continueremo a informarvi”. Alle 14.00 di oggi, 28 aprile, è l’unica comunicazione ufficiale che arriva dalle istituzioni spagnole sul blackout che dalle 12.00 ha colpito il Paese iberico e parte di Portogallo e Francia del sud. A raccogliere in un post su X queste poche indicazioni è l’operatore della trasmissione elettrica spagnolo Red Eléctrica, mentre il sito web del Dso portoghese, E-Redes, al momento è non raggiungibile. Le principali città colpite sono Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Lisbona, con problemi seri che si riscontrano di riflesso sulle infrastrutture di trasporto e mobilità, sugli hub logistici e sulle reti telefoniche. Basti pensare che alcune linee metropolitane sono state evacuate e i treni sono stati fermati. I generatori di emergenza hanno invece evitato che la situazione degenerasse negli ospedali. È stato inoltre chiesto alla popolazione di non mettersi alla guida finché non saranno ripristinati semafori stradali e segnaletiche. Diverse le fabbriche che hanno subito lo stop della produzione, tra cui Iveco e Ford. Ferme anche le cinque centrali nucleari del Paese, che non forniscono più energia alla rete ma hanno attivato le procedure di continuità e sicurezza interna. Al momento le istituzioni di ogni livello, politiche e non, sono al lavoro per comprendere le cause di quanto accaduto. Tra le prime ipotesi c’è quella di un attacco informatico andato a buon fine, come già ventilato dal ministro portoghese Manuel Castro Almeida ai giornalisti di Rtp e dal presidente della giunta regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno. Al momento, però, si tratta solo di una teoria da verificare, sulla quale sta lavorando anche l’Istituto spagnolo per la sicurezza informatica (Incibe). “In seguito all’interruzione di corrente elettrica nella penisola sono stati attivati piani di ripristino della fornitura di energia in collaborazione con le aziende del settore”, scrive Red Eléctrica, che ha poi rassicurato: “Stiamo iniziando a recuperare energia nel nord e nel sud della penisola, il che è fondamentale per soddisfare gradualmente la fornitura di elettricità”. Secondo El Pais sono stati coinvolti dal blackout milioni di cittadini in tutto il Paese, a eccezione delle isole.

