Dall’eolico al fotovoltaico, passando per batterie, pompe di calore e idrogeno verde: sono le tecnologie che otterranno complessivamente quasi 300 milioni di euro di aiuti in Spagna per lo sviluppo delle relative filiere industriali.

Lo stanziamento arriva dal ministero per la Transizione ecologica e coinvolge 34 progetti per produrre apparecchiature e componenti in diversi settori delle energie rinnovabili (la cifra esatta è pari a 297,3 milioni di euro).

Quasi un terzo delle iniziative riguarda la produzione di impianti e attrezzature per l’eolico.

Altri undici progetti si focalizzano sulla fabbricazione e sull’assemblaggio di elettrolizzatori per l’idrogeno green, mentre il fotovoltaico annovera sette iniziative sostenute dal governo iberico, tra cui una in particolare che riceverà la singola fetta più consistente di aiuti, quasi 200 milioni.

Quest’ultima è la proposta dell’azienda Sunwafe di produrre lingotti e wafer di silicio per moduli fotovoltaici a Gijón, nella comunità autonoma delle Asturie.

Stando alle poche informazioni pubblicate sul sito web della compagnia, “Sunwafe è impegnata nella reindustrializzazione sostenibile dell’industria fotovoltaica europea” con l’obiettivo di raggiungere 20 GW di capacità produttiva al 2030 nel nuovo stabilimento spagnolo.

Nella lista di progetti FV ci sono anche l’azienda olandese MCPV e la società spagnola European Solar Cell Company (Escelco).

La prima riceverà quasi 10 milioni per realizzare un sito di assemblaggio di moduli HJT a Navarra, con un target produttivo annuale pari a 2,5 GW.

La seconda invece riceverà 1,3 milioni di euro per espandere la capacità produttiva della sua fabbrica a León.

La Spagna, evidenzia la nota del ministero, è “già in grado di produrre il 60% del valore della filiera solare e quasi il 100% di quella eolica e siamo esportatori di queste tecnologie”.

Tuttavia, “ci sono alcuni componenti o elementi di questa catena del valore nei quali sia la Spagna che l’Europa dipendono fortemente dai mercati terzi”.

La Spagna quindi “deve cogliere questa opportunità e rafforzare la filiera dei componenti delle tecnologie rinnovabili per garantire la sicurezza energetica, aumentare la nostra competitività e decarbonizzare l’industria”, in linea con il piano RepowerEU e con il Net-Zero Industrial Act.