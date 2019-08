Qualche estratto dall'ultimo outlook di 2019 di Bnef per capire, a colpo d'occhio, dove sta andando il mondo dell'energia.

Dell’ultimo rapporto previsionale di Bloomberg New Energy Finance sulla transizione energetica (Bnef), il New Energy Outlook 2019, abbiamo già parlato quando è stato presentato, a giugno.

In sintesi il rapporto prevede che eolico e FV peseranno circa metà del mix elettrico mondiale nel 2050, grazie alla continua crescita delle installazioni, a sua volta favorita dai costi in rapida diminuzione per queste due fonti rinnovabili:

Risparmiando le parole, vediamo qualche grafico dal report Bnef (grazie a una selezione fatta da Renewable Energy World, qui tutti i dati) che mostra le tendenze più importanti che gli analisti individuano.

L’Europa in testa:

Quota di energia generata da fonti rinnovabili, compresa l’idroelettrica

La maggior parte delle regioni si sta muovendo verso una generazione di energia più pulita, ma non allo stesso ritmo. Si prevede che l’Europa sarà quasi senza combustibili fossili entro il 2050. Gli Stati Uniti sono invece quelli che rimarranno più indietro.

Carbone in Asia, ancora aumento prima del crollo:

Elettricità generata dal carbone

L’elettricità a carbone raggiungerà il picco in Cina nel 2027 e in India nel 2038.

Elettricità da gas, crescita quasi solo per impianti peaker:

Capacità cumulativa installata

La crescita della potenza da gas è legata quasi completamente a impianti flessibili per coprire le punte di domanda.

Tanti investimenti nell’eolico a terra e nel FV:

Nei prossimi 30 anni, il mondo investirà circa 2 trilioni di dollari in nuova capacità elettrica da combustibili fossili e oltre 11 trilioni in tecnologie a zero emissioni di carbonio.

In Asia 4 decimi degli investimenti:

Investimenti previsti in nuove capacità in nazioni selezionate fino al 2050

La regione riceverà 5,8 trilioni $ in nuovi investimenti di capacità entro il 2050, circa tre quarti dei quali andranno in Cina e India.

Arrivano i soldi nello storage:

Investimento previsto in nuova capacità fino al 2050, miliardi di dollari



Dove l’energia pulita è più conveniente oggi:

LCOE, 1H 2019

Boom dei green bond:

Calano i costi dell’energia pulita:

