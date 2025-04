Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale in “Materials and chemical engineering for nano, bio, and sustainable technologies”

Il corso di laurea fornisce una preparazione avanzata nel campo della scienza e ingegneria dei materiali e dell’ingegneria chimica e di processo, che integra conoscenze e abilità già acquisite con il conseguimento della laurea di primo livello, particolarmente con la laurea in Ingegneria Industriale.

Particolare attenzione viene prestata a come grazie all’ingegneria chimica e all’ingegneria dei materiali sia possibile progettare i processi e utilizzare i materiali più adatti in settori emergenti quali le nanotecnologie e biotecnologie, le tecnologie per la sostenibilità, le tecnologie per l’industria moderna e le energie rinnovabili.

Ente: Università degli studi di Trieste

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea

