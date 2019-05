L'analisi di Solarplaza. Il 4 giugno un webinar sul tema e il 18 dello stesso mese la conferenza Solar Market Parity a Milano.

“L’industria europea dell’energia solare è tornata!”

Queste parole sono state ripetute più volte negli ultimi due anni, ma quest’anno sono diventate sempre più importanti. Con il risorgere del solare di grande taglia nella penisola iberica, il successo dei progetti fotovoltaici senza sussidi nel Regno Unito, in Spagna e in Italia e l’emergere di accordi di acquisto di energia solare o PPA, non c’è dubbio che siamo nel bel mezzo di una grande metamorfosi del mercato europeo del solare.

Scena dei PPA in Italia

Recentemente, il modello dei PPA sta lentamente conquistando il panorama del solare in Italia ed è diventato uno dei principali driver che stimolano la crescita nel segmento del fotovoltaico utility scale del paese.

Ha anche portato molti dei protagonisti a rivendere la loro energia solare a grandi consumatori di energia attraverso i PPA aziendali, il che sta stimolando lo sviluppo di un indice dei prezzi più a lungo termine.

Finora, più di 500 MW di PPA per FV di grande taglia sono stati annunciati pubblicamente in Italia, con molti altri in attesa di trattative per il contratto finale, in particolare sui tetti e sui segmenti C&I. Questa ondata di popolarità ha consentito di aumentare la fiducia in questo nuovo strumento e ha quindi creato nuove opportunità per i grandi consumatori di energia.

Accordi conclusi

Il più grande PPA firmato finora, sia in termini di capacità che di durata, è stato siglato nel gennaio 2019 da European Energy e Axpo, per una potenza complessiva di 300 MW. Entrambe le parti hanno concordato di non rivelare i dettagli dell’accordo, ma hanno comunicato che coprirà più di 12 anni, un periodo sostanzialmente più lungo di quello tradizionalmente visto con questi tipi di PPA in Italia o altrove in Europa.

Altri off-taker che hanno sottoscritto PPA solari sono EGO Group (103 MW da Octopus), Shell (che firma un PPA a 5 anni per 70,5 MW con Octopus) e Audax (20 MW da NGC per 10 anni).

Ostacoli

Nonostante la vasta pipeline di progetti PPA, il mercato deve ancora affrontare alcune sfide rispetto a questo nuovo modo di fare business. L’ostacolo principale per questi contratti è stato comunemente considerato il problema della bancabilità da parte degli off-taker.

Tuttavia, questo concetto dipende molto dalla struttura del progetto e del PPA. Recentemente è stato dimostrato che i PPA possono aumentare la loro bancabilità agendo su diversi punti oltre il rating dell’offtaker: livello di prezzo e struttura, approccio al mercato, opzionalità del contratto e garanzie dall’acquirente.

Prezzi

Quando si tratta di PPA privati, l’”elefante nella stanza” è sempre stato considerato il prezzo contrattato. Tuttavia, le cose sono cambiate di recente, e per il meglio. Poiché i prezzi dei PPA stanno diventando sempre più competitivi, stanno raggiungendo un livello in cui possono garantire completamente la fattibilità finanziaria di molti tipi di progetti.

Lo schema pay-as-produced, tradizionalmente considerato più bancabile, sta iniziando a mostrare alcune crepe, poiché gli investitori si sono resi conto che non è necessariamente la struttura PPA più efficiente. Con l’aumento della propensione al rischio, gli investitori stanno iniziando a provare più prodotti “esotici” e anche durate contrattuali più lunghe.

Andando avanti

Ci sono ancora molte domande sul tema dei PPA nell’industria solare italiana, che questo è diventato l’argomento di discussione più caldo nell’Europa meridionale.

Se desideri saperne di più sui PPA solari in Italia e su come si inseriscono nella prospettiva europea, unisciti a noi per il webinar “Tendenze e prezzi PPA solare in Europa“, che si terrà il 4 giugno alle 12:00 ed è ospitato da Solarplaza come preparazione per la conferenza Solar Market Parity a Milano, Italia, il 18 giugno 2019.

(Articolo a cura di Solarplaza, pubblicato su QualEnergia.it nell’ambito di un accordo commerciale)

Potrebbe interessarti anche: