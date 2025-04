Sungrow, uno dei principali player mondiali nel settore inverter e sistemi di accumulo di energia, ha annunciato la nomina di Massimo Bracchi a nuovo Country Manager di Sungrow Italia.

Una nomina – cita una nota della società – che testimonia l’impegno di Sungrow nel sostenere il mercato italiano delle fonti rinnovabili e nell’espandere la propria presenza nell’Europa meridionale e nei Balcani occidentali.

Poiché il mercato italiano delle rinnovabili continua a dimostrare un potenziale eccezionale, guidato da forti obiettivi nazionali di transizione energetica, Sungrow sta ulteriormente rafforzando la sua presenza locale.

All’inizio del 2025, l’azienda si è trasferita nei nuovi uffici di Milano, a supporto di un team in rapida crescita che ha già superato i 30 professionisti locali.

Questa espansione sottolinea l’impegno a lungo termine di Sungrow nel fornire il miglior supporto tecnico, commerciale e post-vendita per progetti residenziali, C&I e utility-scale.

L’ufficio di Milano funge anche da centro operativo per le attività di Sungrow nei Balcani occidentali, tra cui Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Albania, rafforzando la coesione e le competenze regionali.

Con oltre 25 anni di esperienza nelle vendite e nel marketing, di cui gli ultimi 15 dedicati al settore delle energie rinnovabili, Massimo Bracchi porta con sé un bagaglio di conoscenze del settore e una leadership che saranno importanti per guidare la crescita di Sungrow Italia.

Javier Izcue, Vice Presidente di Sungrow Europe, responsabile per il Sud Europa sulla nomina di Bracchi: “la sua profonda conoscenza del mercato e la sua vasta esperienza di leadership lo rendono la scelta ideale per guidare le nostre attività italiane. Sono certo che sotto la sua guida Sungrow rafforzerà ulteriormente la propria presenza in Italia e continuerà a sostenere la transizione della regione verso l’energia pulita e sostenibile”.

Commentando il suo nuovo ruolo, Massimo Bracchi ha dichiarato: “Sono onorato di entrare a far parte di Sungrow, leader globale nelle soluzioni per le energie rinnovabili. Non vedo l’ora di sostenere lo sviluppo del mercato italiano e balcanico e di contribuire all’accelerazione della transizione energetica con tecnologie innovative, affidabili e sostenibili e con la massima attenzione al supporto e all’assistenza dei clienti”.

Sungrow Italia svolge un ruolo centrale nella più ampia strategia europea dell’azienda, assicurando che clienti e partner beneficino di competenze localizzate, soluzioni su misura e supporto tecnico e di assistenza diretto.

Con un team forte e in crescita, l’azienda è ben posizionata per favorire la trasformazione energetica del mercato italiano, trasformando il potenziale in progresso e la visione in realtà, in linea con la sua missione: “Clean Power for all”.