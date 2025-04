Tra gli espositori presenti a Intersolar Europe, in programma dal 7 al 9 maggio, ci sarà anche Sun Ballast (Pad. A5 – stand 330) per rivolgersi a tutti i professionisti del fotovoltaico interessati a soluzioni semplici, durature e versatili, compatibili con moduli di diversi formati. Tra le novità dell’azienda, il nuovo sistema “EasyWest“.

EasyWest: il sistema di montaggio degli impianti fotovoltaici Est-Ovest

Sviluppato per coniugare leggerezza, resistenza meccanica e flessibilità progettuale, EasyWest introduce un approccio nuovo per la realizzazione di impianti fotovoltaici con orientamento Est-Ovest.

Il sistema permette un’elevata tenuta al vento per qualsiasi tipologia di modulo FV, grazie a una configurazione reticolare che collega ogni fila di pannelli in un’unica struttura collaborante. Questo consente di utilizzare meno zavorre, più leggere, riducendo sia il carico sul tetto sia i costi complessivi per chilowatt installato.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalle graffe in acciaio PowerClamp, che rendono più rapida e sicura la messa a terra dell’impianto. L’inclinazione fissa a 10° permette inoltre di ottimizzare lo spazio disponibile in copertura, raggiungendo un equilibrio ideale fra produttività, sostenibilità economica e sicurezza dell’impianto.

Progettazione personalizzata con il configuratore Sun Ballast

Oltre all’esposizione delle nuove zavorre, Sun Ballast propone anche un servizio di progettazione assistita in tempo reale: durante i giorni di fiera, sarà possibile ricevere direttamente allo stand un preventivo gratuito corredato di relazione tecnica, calcolato in base alle caratteristiche specifiche dell’impianto.

Il team tecnico offrirà supporto completo – dal calcolo del vento all’analisi dei carichi, fino alla scelta della soluzione tecnico-economica più adatta – utilizzando il configuratore Sun Ballast: un software intuitivo e veloce che semplifica al massimo tutte le fasi del lavoro.