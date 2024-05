A Intersolar le novità Sun Ballast sulle strutture per pannelli su tetti piani

Sun Ballast è un’azienda particolarmente presente nel campo delle strutture per pannelli FV su tetti piani e ha avuto una grandissima espansione, proponendo a progettisti, installatori e distributori di tutto il mondo soluzioni sempre al passo con le concrete esigenze del mercato.

Alla prossima edizione di Intersolar Europe (19-21 giugno), il più importante evento europeo dedicato all’energia solare, verranno presentate tutte le novità del 2024, a partire dalle nuove strutture per grandi pannelli fotovoltaici.

Oltre 40 modelli per pannelli di qualunque dimensione

Dal 2012 Sun Ballast ha sviluppato oltre 40 modelli di zavorra per fotovoltaico, puntando sempre alla semplicità, alla qualità costruttiva e alla velocità di installazione.

Il costante confronto con gli operatori del settore ha rappresentato per l’Ufficio tecnico una risorsa fondamentale, che ha permesso di sviluppare soluzioni non solo pratiche e funzionali, ma anche compatibili con i principali trend di mercato e le caratteristiche tecniche dei pannelli di ultima generazione.

Le ultime strutture della gamma Sun Ballast sono state infatti dedicate proprio ai grandi moduli fotovoltaici, sempre più diffusi e non sempre di facile gestione in fase di installazione.

No-Flex, Mono-XL e il nuovo Industrial-XL sono stati sviluppati proprio per offrire anche ai pannelli più grandi sistemi di supporto semplici, solidi e sicuri, semplificando le operazioni di installazione sia per pose dei moduli in landscape che in portrait.

A Intersolar 2024 in arrivo una grande novità

Presentato all’ultima edizione di KEY ─ The Energy Transition Expo, il nuovo sistema Industrial-XL è stato dedicato ai pannelli di grandi dimensioni utilizzati soprattutto negli impianti su edifici industriali e commerciali.

Le particolari caratteristiche delle zavorre in cemento lo hanno reso da subito una soluzione estremamente apprezzata da progettisti e installatori di impianti FV su tetti piani.

A Intersolar ci sarà l’occasione per presentare a clienti e partner un nuovissimo sistema: una soluzione rivoluzionaria, estremamente versatile e ultra-leggera, che renderà la realizzazione di impianti FV su tetto piano ancora più semplice, rapida e sicura.

Sun Ballast sarà presente alla fiera di Monaco presso lo stand 219 del padiglione A5.