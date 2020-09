La transizione energetica verso un mondo decarbonizzato o almeno a bassa intensità di CO2 è molto meno che a metà del guado.

E la stragrande maggioranza delle utility mondiali, per quanto abbia aumentato la capacità di generazione da fonte rinnovabile, è ancora saldamente radicata sulla sponda dei combustibili fossili. È quanto emerge da una ricerca dell’Università di Oxford.

Secondo lo studio, solo una su dieci delle aziende elettriche del mondo dà la priorità agli investimenti nelle energie rinnovabili, rispetto all’aumento della potenza delle centrali alimentate a combustibili fossili.

Lo studio di oltre 3.000 utility su scala globale ha rilevato che la maggior parte di loro rimane fortemente ancorata ai combustibili fossili e alcune stanno anche attivamente espandendo il loro portafoglio di centrali elettriche inquinanti.

La maggior parte delle utility elettriche, molte delle quali sono di proprietà statale, ha apportato pochi cambiamenti al proprio portafoglio di generazione negli ultimi anni.

Solo il 10% delle aziende esaminate nello studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Energy, sta espandendo la propria capacità di produzione di energia rinnovabile a un ritmo più veloce rispetto a quella a gas o a carbone.

Tra le aziende che danno priorità alla crescita delle energie rinnovabili, il 60% non ha smesso di ampliare contemporaneamente il proprio portafoglio di centrali a fonti fossili. Solo il 15% di queste aziende sta riducendo attivamente la propria capacità di generazione alimentata a gas e carbone.

Secondo Galina Alova, l’autrice del rapporto, la ricerca ha evidenziato “un divario preoccupante tra ciò che è necessario” per affrontare la crisi climatica e “le azioni che vengono intraprese dal settore delle utilitiy”.

“Anche se ci sono alcuni esempi di alto profilo di singole aziende elettriche che investono nelle energie rinnovabili, questo studio dimostra che nel complesso il settore sta compiendo la transizione verso l’energia pulita lentamente o per niente“, ha detto Alova.

“I continui nuovi investimenti delle utility nei combustibili fossili espongono il fianco al rischio di incagliarsi, con la prospettiva di dismissioni anticipate per le aziende e la compromissione degli sforzi globali per affrontare il cambiamento climatico”, ha spiegato.

Forte è anche il loro timore che gli asset e gli investimenti del passato in produzione fossile, non ancora ammortizzati, possano essere non operativi (e quindi non remunerativi) di fronte ad un cambio più repentino di modello energetico distribuito e pulito.

Il rapporto ha rilevato che il 10% dei produttori favorisce la crescita delle centrali a gas, guidate dalle utility statunitensi, desiderose di sfruttare le riserve americane di gas di scisto, seguite da Russia e Germania.

Solo il 2% delle utility sta dando la precedenza alle fonti fossili, incrementando attivamente la propria capacità di produzione di energia elettrica a carbone più di quella rinnovabile o a gas. Tale plotone è dominato dalle utility cinesi – che da sole rappresentano oltre il 60% delle aziende a carbone – seguite da India e Vietnam.

Secondo il rapporto, la maggior parte delle aziende che danno priorità alle rinnovabili è raggruppata in Europa. Molti dei maggiori attori del settore stanno investendo in energia a basse emissioni di carbonio e tecnologie verdi per sostituire le loro vecchie centrali elettriche a combustibili fossili.

Nel Regno Unito, le centrali a carbone stanno chiudendo a ritmo sostenuto, in anticipo rispetto al divieto governativo del 2025 di produrre energia elettrica a carbone, in parte perché la carbon tax sulle centrali elettriche del Regno Unito le rende antieconomiche da gestire (Record storico in Gran Bretagna: due mesi di fila senza bruciare carbone).

