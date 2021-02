Per oltre due decenni il GSES – Gruppo per la Storia dell’Energia Solare – ODV (Organizzazione di Volontariato) si è impegnato nel riscoprire i lavori pionieristici di matematici, fisici, chimici, ingegneri, architetti e altri professionisti.

Personalità che hanno inventato, progettato, realizzato e sperimentato sistemi capaci di utilizzare l’energia solare per fare le stesse cose alla stregua dei combustibili fossili: calore alle alte temperature ed elettricità.

La storia di alcuni di loro è brevemente ricordata nell’Archivio e Museo nazionale sulla storia dell’energia solare accessibile dalle home page del GSES – ODV.

Parlando di storia del solare dobbiamo ricordare che nel 2021 cade il 40° anniversario dall’inaugurazione dell’impianto solare a torre Eurelios, avvenuta in Sicilia, ad Adrano, in provincia di Catania, il 14 aprile 1981. La Solar European Newsletter del 2 marzo 1981 annunciava il completamento di questo primo impianto in Sicilia.

Il GSES racconterà nei prossimi mesi cosa è accaduto dopo la costruzione di Eurelios, cosa sta accadendo oggi a questa tecnologia e cosa ci aspettiamo che accada nel prossimo futuro, un futuro che sembra interessare di più fuori aziende e ricerca fuori dall’Europa (per maggiori dettagli l’articolo “Eurelios fu un abbaglio?”).

L’ispiratore di Eurelios fu il Professor Giovanni Francia (1911-1980), matematico e fisico, scomparso un anno prima dell’inaugurazione dell’impianto.

Le basi concettuali poste da Francia nella progettazione di Eurelios sono ancora attuali? Si continuerà ad applicarle nella progettazione e nella costruzione di impianti solari a concentrazione come quelli a Torre e campo specchi, costruito ad Adrano 40 anni fa?

A queste e ad altre domande intende rispondere una conferenza in remoto in programma entro la fine del 2021.

Un primo verso step verso questa conferenza avrà luogo proprio il 14 aprile 2021, giorno dell’inaugurazione di Eurelios, in un incontro online di esperti, i cui risultati sintetizzeremo anche su questa testata web. Si parlerà anche delle novità di settore, come quella di HelioHeat.

In un’intervista alla rivista Forbes, l’imprenditore e inventore californiano Bill Gross, fondatore della società Heliogen.com, ha spiegato di essersi reso conto che trasformando il sistema di controllo a circuito aperto di un’installazione CSP (Concentrated Solar Power) in uno a circuito chiuso, poteva concentrare i raggi del sole in modo molto più preciso e, così facendo, generare temperature molto più elevate.

I sistemi di Heliogen.com sono progettati da Bill Gross utilizzando Algoritmi genetici e Intelligenza Artificiale.

Ed è proprio grazie a queste innovazioni che il progetto HelioHeat di Heliogen.com nel 2020 ha meritato la copertina della rivista TIME, quale migliore invenzione dell’anno.

Per informazioni sulle iniziative di GSES scrivere a: info@gses.it

Potrebbe interessarti anche: